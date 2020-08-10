Под Новороссийском горит полигон ТБО 

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Возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов в районе новороссийского села Борисовка Краснодарского края произошёл днём 10 августа, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

По информации «Кубанских новостей», сообщение о возгорании в МЧС поступило около 14:43, площадь возгорания на данный момент составляет около 300 кв.м. Места прогара просыпаются грунтом. Для того, чтобы огонь не перекинулся на лесной массив, установлены лафетные стволы. К месту пожара также направлена лаборатория для замеров ПДК веществ в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 августа на территории Краснодарского края особый противопожарный режим действует на территории 43 муниципальных образований.