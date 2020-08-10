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Под Новороссийском горит полигон ТБО 

ИА Regnum и ещё 2 51 минуту назад
Под Новороссийском горит полигон ТБО
Фото: РИА Новости
Возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов в районе новороссийского села Борисовка Краснодарского края произошёл днём 10 августа, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
По информации «Кубанских новостей», сообщение о возгорании в МЧС поступило около 14:43, площадь возгорания на данный момент составляет около 300 кв.м. Места прогара просыпаются грунтом. Для того, чтобы огонь не перекинулся на лесной массив, установлены лафетные стволы. К месту пожара также направлена лаборатория для замеров ПДК веществ в воздухе.
Как сообщало ИА REGNUM, на 10 августа на территории Краснодарского края особый противопожарный режим действует на территории 43 муниципальных образований.
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Происшествия , МЧС , Краснодарский Край , Новороссийск
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