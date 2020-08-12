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В Боткинской больнице заявили, что пациента Ефремова у них нет 

Москва24 и ещё 54 1 час назад
У нас нет такого пациента: Боткинская больница о Ефремове
Фото: РИА Новости
Пациента Михаила Ефремова в Боткинской больнице нет, заявили там. У адвоката Эльмана Пашаева нет информации о том, что подзащитный покидал медучреждение.
12 августа в суд явились все участники процесса за исключением самого артиста. Его доставили в больницу 11 августа, из здания артиста выносили на носилках.
Пресненский суд города направил в Боткинскую больницу запрос о состоянии здоровья актера. Представитель защиты говорил, что Ефремов находится в предынсультном состоянии. Он отметил, что не знает подробностей о том, что конкретно случилось с актером.
По словам адвоката, Ефремов не боится решения суда, а, наоборот, ждет скорейшего приговора, чтобы все это закончилось. Заседание отложили на 18 августа.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
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