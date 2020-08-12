У нас нет такого пациента: Боткинская больница о Ефремове

12 августа в суд явились все участники процесса за исключением самого артиста. Его доставили в больницу 11 августа, из здания артиста выносили на носилках.

Пресненский суд города направил в Боткинскую больницу запрос о состоянии здоровья актера. Представитель защиты говорил, что Ефремов находится в предынсультном состоянии. Он отметил, что не знает подробностей о том, что конкретно случилось с актером.

По словам адвоката, Ефремов не боится решения суда, а, наоборот, ждет скорейшего приговора, чтобы все это закончилось. Заседание отложили на 18 августа.