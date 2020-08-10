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«За падение или смену позы людей били» 

Павел Тиунов 25 минут назад
«За падение или смену позы людей били»
Фото: ТАСС
В Белоруссии силовики относились к протестующим против победы Александра Лукашенко на президентских выборах, как к скоту, заявил изданию Sputnik Беларусь журналист Евгений Олейник. По его словам, его самого задержали и избили без повода.
Олейник подчеркнул, что встретился с сотрудниками ОМОНа уже после всех акций протеста у больницы скорой помощи, где он собирал материал для репортажа. Мимо по улице проезжала спецтехника, которую журналист решил сфотографировать. Сразу после этого к нему подбежали трое правоохранителей, один из которых начал сразу бить сотрудника СМИ.

«Я кричал: «Пресса, пресса, Sputnik Беларусь». На груди все это время висело удостоверение», — отметил Олейник.

Силовики потребовали удалить фотографии. Журналист согласился. Однако даже после этого его решено было доставить в РУВД. В отделе милиции все задержанные стояли в позе ласточки, вспоминает Олейник.
За сменой позы или падением неизменно следовали удары. Затем несколько часов людей продержали в актовом зале на стульях. При этом поднимать голову и смотреть на полицейских строго запрещалось.
«Не давали менять положение, наверное, чтобы мы не видели лиц тех, кто нас задерживал», — отмети журналист.
В 11 часов утра всех по очереди начал забирать спецтранспорт. При этом от каждого задержанного требовали подписать протокол об участии в несанкционированном митинге. На просьбу показать материалы дела, Олейнику ответили жестким отказом.
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Происшествия , Евгений Олейник , Александр Лукашенко , МВД , ИА Sputnik
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