Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыта схема мошенничества московских полицейских в метро 

Мослента и ещё 3 1 час назад
Раскрыта схема мошенничества полицейских в метро
Фото: РИА Новости
В Москве раскрыли схему мошенничества полицейских УМВД на метрополитене. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным газеты, при задержании нарушителей и составлении протоколов полицейские делали копии всех имевшихся у граждан документов, в том числе банковских карт. Затем с помощью последних они оплачивали недорогие товары (в основном еду и алкоголь) в онлайн-магазинах.
Незаконные действия силовиков вычислили сотрудники управления собственной безопасности полиции. Возбуждено уголовное дело.
В январе в подмосковном Одинцове при закладке наркотиков задержали младшего сержанта полиции. При нем было найдено девять свертков с наркотиками, служебное удостоверение и несколько мобильных телефонов. По имеющимся данным, сотрудник правоохранительных органов готовился сделать закладку для наркопотребителей.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Мослента: последние новости
Артист балета театра Надежды Бабкиной обокрал уснувшего в метро москвича Артист балета театра Надежды Бабкиной обокрал уснувшего в метро москвича Московская официантка застряла головой в дверях кухонного лифта и сломала шею Московская официантка застряла головой в дверях кухонного лифта и сломала шею Москвич ударил полицейского ломом по голове Москвич ударил полицейского ломом по голове
Происшествия , Криминал , Новости Москвы , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Киселёв объяснил отсутствие революции в Белоруссии
Киселёв объяснил отсутствие революции в Белоруссии
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Видео
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
01:27
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Появилось разоблачающее Ефремова видео
00:54
Появилось разоблачающее Ефремова видео
Происшествия
Против Белоруссии могут ввести санкции
02:51
Против Белоруссии могут ввести санкции
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение