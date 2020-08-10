Дело российского «Доктора Франкенштейна» прекратили 

Краснодаре прекратили уголовное дело, возбужденное в отношении работавшей пластическим хирургом без специального образования 38-летней Алены Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн». Решение было принято в связи с ее смертью, сообщает ТАСС.

При вынесении решения суд учел позицию защиты, обвинения, а также мнения потерпевших.

Верди обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья клиентов. С марта 2015 года по октябрь 2017-го она проводила пластические операции в частной медицинской клинике Краснодара и по месту своего жительства. В результате ее действий были изуродованы семь пациенток.

15 июля стало известно о смерти Верди. Посмертное исследование установило у женщины инсульт с образованием гематомы, серьезное поражение мозга. При этом женщина перед тем, как ее госпитализировали, находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.