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Дело российского «Доктора Франкенштейна» прекратили 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Дело российского «Доктора Франкенштейна» прекратили
Фото: Соцсети
В Краснодаре прекратили уголовное дело, возбужденное в отношении работавшей пластическим хирургом без специального образования 38-летней Алены Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн». Решение было принято в связи с ее смертью, сообщает ТАСС.
При вынесении решения суд учел позицию защиты, обвинения, а также мнения потерпевших.
Верди обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья клиентов. С марта 2015 года по октябрь 2017-го она проводила пластические операции в частной медицинской клинике Краснодара и по месту своего жительства. В результате ее действий были изуродованы семь пациенток.
15 июля стало известно о смерти Верди. Посмертное исследование установило у женщины инсульт с образованием гематомы, серьезное поражение мозга. При этом женщина перед тем, как ее госпитализировали, находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Краснодар
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