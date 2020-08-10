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Дело подбросивших Голунову наркотики засекретили 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Дело подбросивших Голунову наркотики засекретили
Фото: РИА Новости
Три тома уголовного дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, засекречены. Об этом ТАСС рассказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

«Три тома уголовного дела в отношении полицейских содержат гостайну. В связи с этим мы с Иваном дали подписку о неразглашении», — пояснил защитник.

«Рамблер» писал, что Голунов был задержан днем 6 июня 2019 года в Москве. В полиции сообщили о найденных у него в рюкзаке и дома наркотиках, а позже обвинили его в покушении на сбыт в особо крупном размере. Сам журналист заявил, что никогда не принимал наркотики, а свертки ему были подброшены.
Впоследствии дело в отношении Ивана Голунова было прекращено. 30 января суд арестовал пятерых экс-полицейских, обвиненных в превышении полномочий и фальсификации доказательств по делу журналиста. Позднее один из них по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.
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Происшествия , Иван Голунов , Сергей Бадамшин , ИТАР-ТАСС
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