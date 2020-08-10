Дело подбросивших Голунову наркотики засекретили 

«Три тома уголовного дела в отношении полицейских содержат гостайну. В связи с этим мы с Иваном дали подписку о неразглашении», — пояснил защитник.

«Рамблер» писал, что Голунов был задержан днем 6 июня 2019 года в Москве. В полиции сообщили о найденных у него в рюкзаке и дома наркотиках, а позже обвинили его в покушении на сбыт в особо крупном размере. Сам журналист заявил, что никогда не принимал наркотики, а свертки ему были подброшены.

Впоследствии дело в отношении Ивана Голунова было прекращено. 30 января суд арестовал пятерых экс-полицейских, обвиненных в превышении полномочий и фальсификации доказательств по делу журналиста. Позднее один из них по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.