Суд по делу Ефремова отложили на 12 августа 

Заседание по делу Михаила Ефремова отложили на среду, так как актера пришлось госпитализировать, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Как передает корреспондент РИА Новости, медики вынесли актера из суда на носилках. Ранее конвоирам пришлось тащить актера на руках из машины ФСИН до зала суда. Перед этим он хромал, спускаясь по лестнице в подъезде.

В Боткинской больнице сообщили РИА Новости, что Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии. Адвокат Эльман Пашаев говорил, что врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.

Юрист обвинил в этом журналистов, которые "сделали из ДТП шоу".

Ранее судья Елена Абрамова сообщила защите, что им стоит подготовиться к допросу актера.

Смертельное ДТП

Актер устроил смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня. На своем джипе он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого спустя несколько часов умер.

Согласно экспертизе, в момент аварии актер был пьян, позже в его крови нашли следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).

Позднее актер сменил адвоката, им стал Эльман Пашаев. После этого защита сменила тактику и объявила, что Ефремов не признает вину, так как ничего не помнит. Актер подтвердил, что отказывается считать себя виновным.