Артист Бабкиной обокрал уснувшего в метро москвича

Артист балета обокрал уснувшего в метро жителя Москвы . Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, мужчина воспользовался моментом, пока другой пассажир вздремнул, взял его рюкзак и незаметно покинул вагон на станции Тургеневская. Остановить его не успели, вор скрылся. Однако люди запомнили его внешность и подробно описали ее полицейским.

Сотрудники правоохранительных органов поймали злоумышленника на соседней станции метро. Выяснилось, что обокрал пассажира 22-летний артист балета театра «Русская песня» (его имя не называется — прим. МОСЛЕНТЫ), художественным руководителем которого является народная артистка РСФСР Надежда Бабкина

На мужчину возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ — Грабеж. Ведется следствие. Артист находится под подпиской о невыезде.

В июле сообщалось, что в районе Бирюлево Западное в Москве 25-летний мужчина украл со складского помещения фисташки и вывез их двумя грузовиками. В правоохранительные органы обратился генеральный директор компании, название которой не раскрывается. Он заявил, что со складского помещения украли 14 паллет фисташек общей стоимостью более миллиона рублей.