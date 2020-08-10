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Артист балета театра Надежды Бабкиной обокрал уснувшего в метро москвича 

Мослента 1 час назад
Артист Бабкиной обокрал уснувшего в метро москвича
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
Артист балета обокрал уснувшего в метро жителя Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам очевидцев, мужчина воспользовался моментом, пока другой пассажир вздремнул, взял его рюкзак и незаметно покинул вагон на станции Тургеневская. Остановить его не успели, вор скрылся. Однако люди запомнили его внешность и подробно описали ее полицейским.
Сотрудники правоохранительных органов поймали злоумышленника на соседней станции метро. Выяснилось, что обокрал пассажира 22-летний артист балета театра «Русская песня» (его имя не называется — прим. МОСЛЕНТЫ), художественным руководителем которого является народная артистка РСФСР Надежда Бабкина.
На мужчину возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ — Грабеж. Ведется следствие. Артист находится под подпиской о невыезде.
В июле сообщалось, что в районе Бирюлево Западное в Москве 25-летний мужчина украл со складского помещения фисташки и вывез их двумя грузовиками. В правоохранительные органы обратился генеральный директор компании, название которой не раскрывается. Он заявил, что со складского помещения украли 14 паллет фисташек общей стоимостью более миллиона рублей.
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Комментарии 8
Происшествия , Надежда Бабкина , МВД , Мослента , Москва
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