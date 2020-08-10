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Артист Бабкиной обокрал заснувшего пассажира метро 

Мария Иванова и ещё 1 1 час назад
Артист Бабкиной обокрал заснувшего пассажира метро
Фото: РИА Новости
Артиста театра Надежды Бабкиной «Русская песня» задержали по подозрению в грабеже в московском метро. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным газеты, инцидент произошел на станции «Тургеневская». 29-летний москвич уснул в вагоне, а 22-летний артист балета воспользовался этим, забрал его рюкзак и вышел из вагона.
Лишившийся рюкзака москвич обратился в полицию и всего через несколько часов подозреваемого задержали на «Цветном бульваре».
Против артиста возбудили дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Его отпустили домой под подписку о невыезде.
Как писал «Рамблер», ранее в краже обвинили 27-летнего американского актера Джои Гейдоса. Один из музыкальных магазинов Флориды сообщил полицейским, что Гейдос украл у них две гитары. Общая сумма ущерба оценивается в две тысячи долларов.
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Происшествия , МВД , Комсомольская правда
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