Артист Бабкиной обокрал заснувшего пассажира метро 

Артиста театра Надежды Бабкиной «Русская песня» задержали по подозрению в грабеже в московском метро. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По данным газеты, инцидент произошел на станции «Тургеневская». 29-летний москвич уснул в вагоне, а 22-летний артист балета воспользовался этим, забрал его рюкзак и вышел из вагона.

Лишившийся рюкзака москвич обратился в полицию и всего через несколько часов подозреваемого задержали на «Цветном бульваре».

Против артиста возбудили дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Как писал «Рамблер», ранее в краже обвинили 27-летнего американского актера Джои Гейдоса. Один из музыкальных магазинов Флориды сообщил полицейским, что Гейдос украл у них две гитары. Общая сумма ущерба оценивается в две тысячи долларов.