Пожар на заправке в Волгограде локализован 

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О локализации в 12:46 (мск) пожара на автозаправочной станции на проспекте Ленина в Волгограде сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС . К ликвидации возгорания привлечено 63 человека и 19 единиц техники.

По данным спасателей, пламенного горения на месте происшествия нет. В целях безопасности пожарные подразделения работают с бронещитами и при помощи роботизированных мобильных установок пожаротушения. Остальной личный состав находится на безопасном расстоянии.

Как уточнили в МЧС, горит цистерна с газом и здание автозаправочной станции.