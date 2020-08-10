«Решение Кунцевского суда изменить в части срока административного суда. Новый срок установлен до погашения судимости, то есть до 27 апреля 2029 года», — приводит РИА «Новости» решение суда.

Таким образом, сам срок надзора подтвержден, изменился лишь технический момент — порядок исчисления с привязкой до погашения судимости. Если же защите удастся добиться погашения судимости раньше срока, то и надзор отменят.

Защита настаивала на отмене решения: по ее мнению, оно серьезно затрудняет жизнь девушке, которая после работы занимается волонтерской деятельностью в фонде «Вера» и регулярно навещает бабушку и дедушку. Кроме того, заявляет защита, из-за надзора девушка не может съездить к родственникам за пределы Москвы.

«У нас еще не было так называемого медового месяца, Иванова теперь является моей супругой, мы не можем уехать даже в Подмосковье. Получается, Иванова будет лишена девять лет возможности съездить в отпуск», — доказывал в суде сам Олег Елисеев.

Сама девушка заверила, что за год после освобождения у полиции к ней не было никаких нареканий. Прокурор, однако, счел, что наложенные на Александру-Варвару ограничения справедливы.

Ранее суд запретил Карауловой пребывание вне места жительства с 22.00 до 06.00, если это не связано с работой, а также обязал ее являться в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц. Надзор за девушкой будет действовать до 27 апреля 2029 года.

Напомним, Караулову задержали в октябре 2015 года в Турции. Она втайне от близких улетела в Стамбул, откуда попыталась попасть в Сирию. Девушку осудили на четыре с половиной года колонии. Она раскаялась, заявив, что связь с вербовщиком основывалась на любви к нему.

В апреле Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой. Она провела в тюрьме 3,5 года и вышла из колонии 27 апреля 2019 года.