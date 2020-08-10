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В Минске пропал российский журналист 

Lenta.ru и ещё 7 32 минуты назад
В Минске пропал российский журналист
Фото: Архив Максима Солопова
Российский журналист Максим Солопов, освещавший в Минске акции протеста после президентских выборов, пропал. Об этом сообщает «Медуза», в которой работает корреспондент.
Солопов перестал выходить на связь с редакцией после часа ночи 10 августа. Он находился около театра имени Горького на улице Володарского в центре Минска. Журналист сообщил, что в этом районе милиция заблокировала людей и проводила жесткие задержания.
Со ссылкой на Daily Storm «Медуза» пишет, что Солопов был избит белорусскими силовиками. В посольстве России в Минске изданию сообщили, что официальной информации о задержанных россиянах нет.
Ранее сообщалось, что в Минске во время акций протеста были избиты несколько российских журналистов. Помимо Солопова, от действий силовиков пострадали Антон Старков и Дмитрий Ласенко, их посадили в автозак. Вместе с ними силовики забрали и создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.
Днем 9 августа в столице Белоруссии задержали журналистов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова. Позже журналистов отпустили из РУВД Минска и вывезли на территорию России.
В Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты вскоре после окончания голосования на выборах президента республики. По данным ЦИК, действующий глава Александр Лукашенко с огромным преимуществом побеждает остальных кандидатов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно руководит страной с 1994 года.
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Происшествия , В мире , СНГ , Николай Антипов , Максим Солопов , Василий Полонский , Семен Пегов , Антон Старков , Александр Лукашенко , Владимир Роменский , МВД , Минск
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