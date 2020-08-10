Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски

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Надевшая в магазине вместо маски трусы пенсионерка попала на видео 

Алевтина Жаркова 51 минуту назад
В одном из супермаркетов Омска кассир отказалась обслуживать пенсионерку из-за того, что та была без защитной маски. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Пожилая женщина явно не была готова к тому, что может покинуть торговое заведения без продуктов. Однако она не растерялась — находчивая старушка сняла с себя трусы и использовала их в качестве средства индивидуальной защиты.
Сегодня стало известно, что в Омской области усиливают проверки соблюдения масочного режима на транспорте. Согласно распоряжению главы региона, с 3 августа его жители обязаны в общественном транспорте, на остановках, в такси, а также в других местах скопления людей надевать в маски.
Происшествия , Видео , Общество , Омск
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