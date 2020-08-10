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В Минске избили российских журналистов 

Lenta.ru и ещё 7 45 минут назад
В Минске во время массовых протестов после окончания выборов президента Белоруссии избили нескольких российских журналистов. Об этом сообщили корреспонденты Daily Storm из автозака.
По словам журналистов Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, они пострадали от действий силовиков — получили удары дубинками, несмотря на отсутствие сопротивления. Вместе с ними силовики забрали и создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.
Корреспонденты Daily Storm рассказали, что силовики сильно избили их коллегу, бывшего журналиста РБК, специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова. В ночь на 10 августа журналистов увезли в Московское РУВД Минска, вскоре после этого они перестали отвечать на сообщения.
Днем 9 августа в столице Белоруссии задержали журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова. Было опубликовано видео, на котором днем к ним подходит группа людей в штатском и кладет лицом вниз на асфальт.
Позже журналистов отпустили из РУВД Минска и увезли в Смоленск. Белорусский президент Александр Лукашенко призывал выслать из страны иностранных журналистов, «зовущих на майдан».
В Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты после окончания голосования на выборах президента республики. По последним данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко с огромным преимуществом побеждает оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.
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Комментарии 19
Происшествия , Видео , В мире , СНГ , Николай Антипов , Максим Солопов , Василий Полонский , Семен Пегов , Александр Лукашенко , Владимир Роменский , МВД , РБК , Минск
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