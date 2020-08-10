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Милиция применила газ для разгона протестующих в Минске 

RT на русском и ещё 34 1 час назад
Милиция применила газ для разгона протестующих в Минске
Фото: Reuters
Белорусская милиция применила газ для разгона сторонников оппозиции на улице Кальварийская в центре Минска. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, на Кальварийской улице собрались несколько десятков человек. Сотрудники милиции пытаются их разогнать.
Ранее сообщалось, что милиция оцепила площадь и скверы у стелы «Минск — город-герой», где 9 августа прошла акция оппозиции. Патрули ОМОНа призывают разойтись прохожих, собравшихся в районе стелы.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.
В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.
Следственный комитет республики возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков.
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Происшествия , В мире , Политика , СНГ , СКР , МВД , Минск
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