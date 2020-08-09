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В Москве за взяточничество задержаны трое полицейских 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
Трех полицейских задержали в Москве за взятки
Фото: РИА Новости
Сотрудники собственной безопасности задержали трех сотрудников Арбатского отделения полиции по обвинению в получении взятки.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий … установлена причастность трёх сотрудников ППСП (патрульно-постовой службы полиции) ОМВД по району Арбат к получению незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности по основаниям, не соответствующим действительности», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы московского главка МВД.

Капитан и два старших сержанта будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Ранее сообщалось, что в Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Москва
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