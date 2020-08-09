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В Минске задержали стрингеров RT 

Lenta.ru и ещё 9 56 минут назад
В Минске задержали стрингеров RT
Фото: РИА Новости
В Минске задержаны два стрингера, сотрудничавшие с видеоагентством RT Ruptly. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Стрингеры снимали голосование на избирательных участках во время выборов президента Белоруссии 9 августа. Спустя десять часов после задержания они не вышли на связь. По информации Ruptly, задержанные находятся в одном из минских РУВД.
Ранее в Минске задержали журналистов телеканала «Дождь». В сети появилось видео, на котором они лежат лицом вниз на асфальте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ситуацию держит на контроле посол РФ.
Накануне из Белоруссии выдворили сотрудников телеканала «Настоящее время».
Белорусский президент Александр Лукашенко призывал выслать из страны иностранных журналистов, «зовущих на майдан».
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
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Происшествия , В мире , Мария Захарова , Александр Лукашенко , МИД , МВД , Минск
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