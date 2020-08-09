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Михаила Барщевского вновь обвинили в изнасиловании 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Известного адвоката обвинили в изнасиловании
Фото: depositphotos.com
Заслуженного юриста России, полномочного представителя правительства РФ Михаила Барщевского вновь обвинили в изнасиловании. Соответствующий пост появился в воскресенье, 9 августа, на странице Елены Радаевой в Facebook. Женщина заявила, что Барщевский принудил ее к «мерзкому сексу» в квартире на улице Красная Пресня в Москве.
По словам Радаевой, инцидент произошел в 2011 году. Тогда она обратилась к Барщевскому за помощью, так как против нее готовилось незаконное уголовное дело, связанное с бизнесом. Женщине грозило до десяти лет тюрьмы.

«Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Он садист и извращенец. Причинял во время секса мне сильную боль. Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса. Что было для меня абсолютно недопустимо и привело в дальнейшем к попытке суицида и депрессии, от которой я лечилась 6 лет», — рассказала Радаева.

Судя по словам женщины, их общение с юристом некоторое время продолжалось под его давлением, после чего Радаева не выдержала и «бросила его». Барщевский же, в свою очередь, пользуясь своим служебным положением, поспособствовал возбуждению уголовного дела против нее.

«Оно длилось 4 года и было закрыто в досудебном порядке с формулировкой "за отсутствием состава преступления". Я прошла все круги ада из-за этого дела, потеряла двухкомнатную квартиру в Москве, купленную на свои деньги, и многомиллионный контракт с корпорацией Роснано. Я дважды обращалась в полицию, мне отказали в возбуждении уголовного дела», — отметила женщина, добавив, что правоохранители требуют «привести других потерпевших».

К своему посту Радаева прикрепила фотографии переписки с дочерью Барщевского, в которой последняя не отрицает связь отца с потерпевшей. Ей Елена рассказала о своем трудном финансовом положении. Дочь юриста попросила не делать историю публичной и пообещала помочь Радаевой.
Ранее Барщевского уже обвиняли в изнасиловании, однако сам он отрицал все факты и называл их глупостью и «синдромом Вайнштейна».
В 2018 году в отделение МВД по Пресненскому району Москвы обратилась 37-летняя директор по развитию компании, торгующей овощами, Юлия. Она рассказала об изнасиловании Михаилом Барщевским в 2011 году в квартире на улице Красная Пресня.
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Происшествия , Криминал , Роснано , Правительство РФ , МВД , Москва
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