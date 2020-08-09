Жесткая посадка: погиб пилот

«Сегодня, 09 августа 2020 года, примерно в 14:30 минут на посадочной площадке «Кудиново» в Малоярославецком районе Калужской области произошла жёсткая посадка легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб», — сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.