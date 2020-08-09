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В Калужской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот 

RT на русском и ещё 12 1 час назад
Жесткая посадка: погиб пилот
Фото: РИА Новости
В Калужской области в результате крушения самолёта погиб пилот, транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.

«Сегодня, 09 августа 2020 года, примерно в 14:30 минут на посадочной площадке «Кудиново» в Малоярославецком районе Калужской области произошла жёсткая посадка легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб», — сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Можайском районе Московской области совершил жёсткую посадку мотодельтаплан.
В результате произошедшего погибли два человека.
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Происшествия , Калужская Область
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