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Лифт едва не оторвал голову официантке в Москве 

Майк Габриелян и ещё 1 45 минут назад
Лифт едва не оторвал голову официантке в Москве
Фото: depositphotos.com
Грузовой лифт для подачи еды едва не оторвал голову официантке в Москве. У женщины сломана шея, она находится в реанимации. Инцидент произошёл в ночь на 8 августа, в баре-ресторане «Территория» на Ясногорской улице, сообщает МК.
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По данным издания, 34-летняя официантка Мария обслуживала гостей на втором этаже заведения. Она стояла возле небольшого грузового лифта и наклонилась вниз, чтобы поторопить коллег на первом этаже с подачей блюд. Женщина случайно нажала кнопку лифта, и он поехал вниз, затягивая её за собой. Кабина проехала некоторое расстояние, прежде чем сработала система торможения.
Шея Марии оказалась зажата между двумя частями механизма. Чтобы освободить её, сотрудники подняли лифт на второй этаж.
Официантку срочно отвезли в больницу, где поставили диагноз «перелом шейного отдела позвоночника». Сейчас Мария находится в реанимации.
В заведении говорят, что женщина была невнимательна от усталости. В баре-ресторане она трудится чуть больше месяца. Родом пострадавшая из Воронежа, воспитывает ребенка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что во Владивостоке два человека пострадали при падении лифта в шахту.
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Происшествия , Москва
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