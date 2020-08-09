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Лифт для еды чуть не оторвал голову официантке в Москве 

РИАМО и ещё 1 1 час назад
Лифт едва не оторвал голову официантке в Москве
Фото: depositphotos.com
Кухонный лифт в одном из кафе на юго-западе столицы едва не лишил головы официантку, 34-летнюю женщину госпитализировали с переломом шеи, пишет «Московский комсомолец».
Инцидент произошел в заведении на Ясногорской улице в ночь на 8 августа. Официантка обслуживала посетителей на втором этаже, рядом с ней находился лифт для доставки еды.

«Женщина, вероятно, наклонилась, чтобы поторопить поваров на первом этаже с подачей первых блюд, при этом она случайно нажала кнопку лифта. Он поехал на первый этаж и стал затягивать сотрудницу за собой», — говорится в материале.

Лифт проехал несколько метров, после чего сработала система торможения. Шея женщины оказалась зажата между частями механизма. Официантке помогли выбраться из ловушки другие сотрудники кафе, которые сразу же вызвали скорую помощь.
Пострадавшую доставили в столичную больницу с диагнозом «перелом шейного отдела позвоночника». По предварительным данным, причиной ЧП могла стать усталость сотрудницы на рабочем месте.
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Происшествия , Московский комсомолец , Москва
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