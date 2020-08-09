Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Абхазии объяснили таран ворот на границе с РФ 

Майк Габриелян и ещё 3 35 минут назад
Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба, рассказал, почему протаранил джипом ворота КПП на границе с Россией.
В интервью РБК он заявил, что тарана как такого не было. Он просто устал ждать и поехал через КПП после пяти часов мороки на погранпосту.

«Я просто поехал, калитка открылась от удара машины», — пояснил Авидзба.

По словам Авидзбы, начальник пограничников вел себя «провокационно», при этом другие «не могли понять поведение своего начальника».
Чиновник заявил, что его дипломатический паспорт не давал оснований для задержки.

«Будь у меня даже миллиард долга, диппаспорт не позволяет им меня остановить. Они должны написать уведомление в МИД Абхазии», — сказал он.

Авидзба добавил, что ранее у него уже возникали трудности при пересечении российско-абхазской границы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в погранслужбе сочли, что не могут выпустить политика из России: у него скопились долги по налогам и коммунальным платежам. Он пообещал все оплатить, но это не возымело действия: мужчина говорит, что его 5 часов держали на границе. В итоге нервы не выдержали, и он самовольно переехал границу. https://news.rambler.ru/incidents/44628235/
Комментарии 9
Происшествия , Видео , МИД , РБК , Абхазия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией
Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Видео
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
00:26
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
00:15
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
00:12
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
05:06
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Лукашенко договорился с Путиным по «боевикам РФ»
03:09
Лукашенко договорился с Путиным по «боевикам РФ»
Политика В мире
У посольства Белоруссии в Москве выстроилась очередь
00:15
У посольства Белоруссии в Москве выстроилась очередь
Новости Москвы
Лукашенко усомнился в своей победе на выборах
04:35
Лукашенко усомнился в своей победе на выборах
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение