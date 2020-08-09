В Абхазии объяснили таран ворот на границе с РФ 

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба, рассказал, почему протаранил джипом ворота КПП на границе с Россией

В интервью РБК он заявил , что тарана как такого не было. Он просто устал ждать и поехал через КПП после пяти часов мороки на погранпосту.

«Я просто поехал, калитка открылась от удара машины», — пояснил Авидзба.

По словам Авидзбы, начальник пограничников вел себя «провокационно», при этом другие «не могли понять поведение своего начальника».

Чиновник заявил, что его дипломатический паспорт не давал оснований для задержки.

«Будь у меня даже миллиард долга, диппаспорт не позволяет им меня остановить. Они должны написать уведомление в МИД Абхазии», — сказал он.

Авидзба добавил, что ранее у него уже возникали трудности при пересечении российско-абхазской границы.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в погранслужбе сочли, что не могут выпустить политика из России: у него скопились долги по налогам и коммунальным платежам. Он пообещал все оплатить, но это не возымело действия: мужчина говорит, что его 5 часов держали на границе. В итоге нервы не выдержали, и он самовольно переехал границу. https://news.rambler.ru/incidents/44628235/