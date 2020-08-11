Массовая драка произошла на популярном пляже

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Массовая драка туристов на пляже популярного курорта Бланкенберге в Бельгии попала на видео . Кадры инцидента публикует Daily Mail.

На записи видно, как разъяренные отдыхающие избивают друг друга пляжными зонтиками, шезлонгами и палками для виндсерфинга. Дерущихся людей безуспешно пытаются разнять полицейские.

Как отмечается, причиной драки мог стать конфликт туристов со спасателями на пляже — один из сотрудников попросил компанию, состоящую примерно из 40 человек, не сидеть на волнорезе, объяснив запрет соображениями безопасности.

После этого, утверждает таблоид, мэр города Дафне Дюмери (Daphné Dumery) закрыла Бланкенберге для дневных отдыхающих, заявив, что курорту «нужен тайм-аут».

Ранее в сети появилось видео драки на борту летящего на Ибицу самолета. Причиной конфликта стала маска, которую отказался надеть один из пассажиров.