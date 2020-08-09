Удар тележкой: появилось видео драки в Москве

В интернете появился ролик с дракой покупателя и охранника в Москве . Гость магазина использовал в качестве оружия продуктовую тележку, а сотрудник торговой сети — палку.

Видео инцидента обнародовал телеграм-канал «Что там в Москве?». Автор утверждает, что кадры сделаны на Сиреневом бульваре в магазине «Дикси»

Видно, что мужчина в майке и шортах берет в руки тележку, поднимает её над головой и атакует охранника, который вооружен палкой. Предотвратить конфликт пытаются другие сотрудники магазина и покупатели. Что стало причиной стычки пока неясно.