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СМИ: глава Афганистана освободил последнюю группу талибов 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Афганистан освободил последнюю группу талибов
Фото: globallookpress.com
Глава Афганистана Ашраф Гани подписал 10 августа 2020 года указ об освобождении из мест лишения свободы последних 400 сторонников террористического движения «Талибан» (запрещено в России).
По информации журналистов республики, имена боевиков значились в списке, переданном радикалами во время переговоров с представителями Соединённых Штатов Америки в феврале 2020 года, передаёт телеканал TOLO News.
Накануне чрезвычайное собрание старейшин племён республики (Лойя джирга) решило освободить из местных тюрем упомянутых радикалов. До этого момента официальный Кабул отказывался выпустить из мест лишения свободы данных экстремистов, которые, по мнению Кабула, не только примкнули к «Талибану» (движение запрещено в РФ), но и совершали тяжкие уголовные преступления.
Также 10 августа телеканал 1TV заявил, что очередной раунд межафганских переговоров состоится 16 августа 2020-го. Мероприятие пройдёт в Дохе — столице Катара. Согласно договору с Белым домом, заключённому 29 февраля 2020-го, контакты между властями республики и боевиками должны были пройти начаться ещё в марте. Но талибы потребовали освобождения своих соратников.
29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе США и талибы подписали мирный договор. В рамках соглашения Кабулом должны быть выпущены на свободу до 5 тысяч боевиков и до тысячи граждан, удерживаемых террористами.
Ранее Ашраф Гани и его политический соперник Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделении власти в стране. Договор подразумевает, что Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, а его сторонники в правительстве возглавят несколько министерств.
Накануне центре столицы Афганистана — Кабуле, где находятся правительственные здания и посольства других стран, произошёл мощный взрыв. В результате ЧП два человека погибли, пятеро пострадали. Пострадавшими стали сотрудники полиции, которые обнаружили бомбу, но не смогли её обезвредить, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Происшествия , Конфликты , Ашраф Ахмадзай , Талибан , Первый канал , Афганистан , США
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