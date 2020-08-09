Женщина напала на 80-летнего отца в Москве

В Москве женщина во время ссоры толкнула своего 80-летнего отца на пол. В результате мужчину госпитализировали.

Инцидент произошёл 8 августа. По данным пресс-службы ГУ МВД России по столице, 45-летняя женщина толкнула пожилого отца в приступе агрессии. В результате у него диагностировали закрытый перелом рёбер.

Мужчина и его безработная дочь проживают вместе в одной квартире. При этом женщина состоит на психиатрическом учёте. По факту случившегося проводится проверка, передаёт РЕН ТВ.

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