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В Москве женщина сломала рёбра 80-летнему отцу 

News.ru 1 час назад
Женщина напала на 80-летнего отца в Москве
Фото: ТАСС
В Москве женщина во время ссоры толкнула своего 80-летнего отца на пол. В результате мужчину госпитализировали.
Инцидент произошёл 8 августа. По данным пресс-службы ГУ МВД России по столице, 45-летняя женщина толкнула пожилого отца в приступе агрессии. В результате у него диагностировали закрытый перелом рёбер.
Мужчина и его безработная дочь проживают вместе в одной квартире. При этом женщина состоит на психиатрическом учёте. По факту случившегося проводится проверка, передаёт РЕН ТВ.
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Происшествия , Криминал , РЕН ТВ , Москва
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