В Бейруте силовики случайно застрелили коллегу на митинге 

Во время проходящего в ливанской столице митинга и беспорядков погиб спецназовец, его случайно застрелили коллеги.

По данным местных СМИ, митингующие не имеют отношения к смерти спецназовца. Расследование, проведённое по горячим следам, показало, что в него по ошибке выстрелил кто-то из силовиков, сообщает ТАСС со ссылкой на канал Al-Hadath.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД . Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

Как писал NEWS.ru ранее, посольство США в Бейруте заявило о поддержке права ливанцев на мирные протесты. Однако ведомство призвало прекратить любые насильственные действия.