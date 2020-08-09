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В Бейруте силовики случайно застрелили коллегу на митинге 

News.ru и ещё 1 28 минут назад
В Бейруте силовики случайно застрелили коллегу на митинге
Фото: XinHua
Во время проходящего в ливанской столице митинга и беспорядков погиб спецназовец, его случайно застрелили коллеги.
По данным местных СМИ, митингующие не имеют отношения к смерти спецназовца. Расследование, проведённое по горячим следам, показало, что в него по ошибке выстрелил кто-то из силовиков, сообщает ТАСС со ссылкой на канал Al-Hadath.
Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».
Как писал NEWS.ru ранее, посольство США в Бейруте заявило о поддержке права ливанцев на мирные протесты. Однако ведомство призвало прекратить любые насильственные действия.
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Комментарии
Происшествия , В мире , МИД , ИТАР-ТАСС , Бейрут
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