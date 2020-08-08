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Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией 

News.ru 2 часа назад
Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией
Фото: Ахра Авидзба/facebook.com
Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба, который протаранил ворота на российском пограничном пункте, объяснил свой поступок.
Как сообщает РБК, Авидзба заявил, что его пять часов не пропускали в Абхазию на российском пограничном пункте после досмотра, после чего он решил «просто поехать».

Потом я просто поехал, калитка открылась от удара машины, — заявил он.

Авидзба добавил, что один из пограничников вёл себя «провокационно». При этом, якобы даже подчинённые этого офицера не могли понять его поведения.
Помощник президента Абхазии протаранил границу России на джипе
Также помощник президента Абхазии признал, что у него есть задолженности перед госорганами России — на него записано пять автомобилей в Сочи и на них приходят налоги, которые он не всегда вовремя оплачивает.

Будь у меня даже миллиард долга, диппаспорт не позволяет им меня остановить, — цитирует его агентство.

Авидзба заявил, что для этого пограничники должны написать уведомление в МИД Абхазии.
Как писал NEWS.ru, Авидзба протаранил на автомобиле ворота на российско-абхазской границе из-за отказа пограничников пропустить его на родину.
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Происшествия , МИД , Абхазия
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