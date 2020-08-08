Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале

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Эксперты назвали причину смерти 15-летней девочки, умершей в Среднеуральском женском монастыре, который удерживает мятежный схимонах Сергий (Романов). О предварительных итогах экспертизы сообщает управление СКР по Свердловской области

«В ходе проверки предварительно установлено, что смерть ребёнка наступила из-за тяжёлого заболевания, телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти, не имеется», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи продолжают проверку. Затем СКР примет процессуальное решение.

Представитель Сергия Всеволод Могучев также опубликовал документ, в котором говорится, что по назначению медиков девочка принимала наркотические лекарственные средства, а найденное при осмотре «незначительное телесное повреждение не имеет криминального характера».

Ранее «Рамблер» сообщал , что юная пациентка умерла в хосписе женского монастыря. Девочка страдала от онкологического заболевания — диффузной глиомы ствола мозга.

Полгода назад родители привезли девочку с четвертой стадией онкологии в монастырь «вымаливать», так как медикаментозное лечение не помогло.

После смерти на теле подростка нашли телесные повреждения. После этого к делу подключились следователи.

Сергий — основатель Среднеуральского женского монастыря. Он отстранен от служения и лишен звания священника за публичные выступления против светских и церковных властей, а также отрицание пандемии COVID-19.