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СК назвал причину смерти девочки в монастыре на Урале 

Майк Габриелян 6 минут назад
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
Фото: РИА Новости
Эксперты назвали причину смерти 15-летней девочки, умершей в Среднеуральском женском монастыре, который удерживает мятежный схимонах Сергий (Романов). О предварительных итогах экспертизы сообщает управление СКР по Свердловской области.

«В ходе проверки предварительно установлено, что смерть ребёнка наступила из-за тяжёлого заболевания, телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти, не имеется», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи продолжают проверку. Затем СКР примет процессуальное решение.
Представитель Сергия Всеволод Могучев также опубликовал документ, в котором говорится, что по назначению медиков девочка принимала наркотические лекарственные средства, а найденное при осмотре «незначительное телесное повреждение не имеет криминального характера».
Ранее «Рамблер» сообщал, что юная пациентка умерла в хосписе женского монастыря. Девочка страдала от онкологического заболевания — диффузной глиомы ствола мозга.
Полгода назад родители привезли девочку с четвертой стадией онкологии в монастырь «вымаливать», так как медикаментозное лечение не помогло.
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После смерти на теле подростка нашли телесные повреждения. После этого к делу подключились следователи.
Сергий — основатель Среднеуральского женского монастыря. Он отстранен от служения и лишен звания священника за публичные выступления против светских и церковных властей, а также отрицание пандемии COVID-19.
Церковный суд лишил его сана, но Сергий отказался покинуть обитель. В РПЦ считают, что Романов незаконно удерживает монастырь и должен его покинуть.
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Происшествия , РПЦ , СКР , Свердловская Область
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