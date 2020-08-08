Самолет Boeing 737 индийской авиакомпании Air India Express, совершивший накануне жесткую посадку в штате Керала, два раза заходил на посадку и начал приземление примерно в тысяче метров от начала взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает издание Times of India со ссылкой на данные управления аэропортов Индии.

" (Первоначально) была использована взлетно-посадочная полоса 28, и при первой попытке посадки пилот не смог ее увидеть, и запросил взлетно-посадочную полосу 10", — сказал представитель управления.

Согласно данным диспетчера воздушного движения, самолет приземлился недалеко от рулежной дорожки "С", которая находится примерно в 1000 метров от начала ВПП, общая протяженность которой составляет 2700 метров, сообщил представитель управления. Он также отметил, что во время посадки над аэродромом шел дождь, видимость при приземлении самолета составляла 2000 метров.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта в городе Кожикоде, где произошла трагедия, расположена на возвышенности и заканчивается пологим склоном, по которому скатился самолет.

Самолет Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в пятницу в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек, в том числе двое пилотов. В больницах находятся 149 человек, 22 из них получили тяжелые ранения.

Всего на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек, в том числе 174 взрослых пассажиров, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса индийцев.

Ранее министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури разместил фотографии с места катастрофы, на которых виден разломившийся самолет с оторванной кабиной пилотов вместе с первым рядом пассажирских кресел. Кресла пассажиров и их вещи лежат на земле. Хвост самолета сломан и лежит на склоне, по которому съехал Boeing.

Бортовые самописцы самолета найдены и переданы в Бюро по расследованию авиационных происшествий при министерстве гражданской авиации Индии, которое начнет расследование инцидента.