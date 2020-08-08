Трагедия в Петербурге: женщина погибла во время секса

Петербурге любовник во время секса свернул шею 55-летней актрисе. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Тело Натальи нашли в одной из комнат коммуналки на набережной Фонтанки. По подозрению в убийстве задержан хозяин жилья — 38-летний кладовщик Василий С. Следствие считает, что он был любовником Натальи, а погибла она во время секса.

По предварительной версии, мужчина свернул актрисе шею и сломал рёбра. В результате женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Телеграм-канал 112 пишет, что убийство произошло в порыве страсти — речь может идти о садомазохистских отношениях.

«То ли женское «прекрати» показалось мужчине не очень убедительным, то ли «пожёстче» он воспринял слишком серьезно, — выясняют следователи», — сообщает канал.

Погибшая Наталья была актрисой второго плана, снималась в массовках, состояла в группах, где подбирают актеров, и распространяла театральные билеты. Об этом рассказала бывшая однокурсница женщины.