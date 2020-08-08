СК завёл новое дело из-за фото Гитлера

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Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении жителя Воронежа, опубликовавшего на сайте шествия «Бессмертный полк» фотографию Гитлера. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Александр Хорошильцев загрузил на сайт «Банк памяти» лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера и подписал её «Шикльгрубер Адольф Алоисович».

По данному факту в отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по признакам преступления реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершённое публично, — сказала Петренко.

Следователи уже допросили Хорошильцева и изъяли у него электронные носители информации.

Ранее якутские следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района за то, что он 4 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотографию Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».