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СК завёл новое дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка» 

News.ru и ещё 13 1 час назад
СК завёл новое дело из-за фото Гитлера
Фото: РИА Новости
Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении жителя Воронежа, опубликовавшего на сайте шествия «Бессмертный полк» фотографию Гитлера. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Александр Хорошильцев загрузил на сайт «Банк памяти» лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера и подписал её «Шикльгрубер Адольф Алоисович».
По данному факту в отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по признакам преступления реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершённое публично, — сказала Петренко.
Следователи уже допросили Хорошильцева и изъяли у него электронные носители информации.
Ранее якутские следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района за то, что он 4 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотографию Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».
Также Следственный комитет РФ возбудил ещё два уголовных дела о реабилитации нацизма. Житель Кемерово 27-летний Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая тоже разместил фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Кроме того, следователи вычислили 19-летнего Максима Гусева из Перми, который не позднее 2 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины группенфюрера СС Андрея Шкуро. Следователи уже допросили подозреваемых, провели у них обыски и теперь выполняют «иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств», писал NEWS.ru.
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Происшествия , Максим Гусев , СКР
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