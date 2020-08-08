В Минске двух диджеев арестовали за исполнение песни Виктора Цоя "Перемен". Музыканты поставили известную компазицию на городском празднике. Теперь они обвиняются в хулиганстве и неповиновении власти. Арестованные Кирилл Галанов и Владислав Соколовский являются сотрудниками Государственного дворца детей и молодежи. Собравшиеся в парке на празднике по большей части являлись сторонниками Светланы Тихоновской, которая является главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах. Тысячи протестующих поддержали аплодисментами зазвучавшую песню группы "Кино". Однако всю аппаратуру быстро отключили ответственные за мероприятие рабочие, а музыкантов арестовали. В знак протеста автомобилисты в Минске включают "Перемен" в своих машинах.
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
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