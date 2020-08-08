Вечеринка в память о Картрайте попала на видео 

Друзья убитого и расчлененного рэпера Энди Картрайта устроили в честь него вечеринку в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте. На памятном вечере в клубе собрались друзья, коллеги и фанаты музыканта. Выступали другие рэперы. Стоимость входа на мероприятие составила 600 рублей. Это был благотворительный концерт. Все вырученные деньги будут направлены матери погибшего, которая живет в Украине.
Тело Александра Константиновича Юшко, более известного под псевдонимом Энди Картрайт, было найдено расчлененным в его квартире в Санкт-Петербурге 30 июля 2020 года. Главным подозреваемым по делу об убийстве проходит вдова музыканта.