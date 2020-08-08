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Россиянин попытался спасти невесту друга и утонул 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин попытался спасти невесту друга и утонул
Фото: РИА Новости
В Нижнекамске мужчина утонул, спасая невесту своего друга. Приятели купались в необорудованном месте, пишет «Бугульминская газета» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Отмечается, что одна из девушек зашла в воду и стала тонуть. На помощь ей пришли жених и его друг. Однако паре удалось выплыть на берег, а вот их приятель утонул.
Тело разыскивали водолазы. Поиски были осложнены тем, что в районе гибели мужчины на дне водоема было много арматуры и бетонных блоков. В итоге его обнаружили в пяти метрах от берега и передали полицейским.
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Происшествия , МЧС , Нижнекамск
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