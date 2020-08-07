Вице-президент гильдии продюсеров погиб в Крыму

"В Крыму при посещении поселка Новый Свет погиб вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов. Проходя по знаменитому туристическому маршруту "Тропа Голицына", он в момент фотографирования не удержался на краю скалы и упал, получив травмы, не совместимые с жизнью", — отметил собеседник агентства.