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В Самаре локализовали пожар, охвативший 10 частных жилых домов 

ТАСС и ещё 18 53 минуты назад
В Самаре локализовали охвативший 10 домов пожар
Фото: МЧС России
Пожар, охвативший в субботу 10 частных жилых домов в Железнодорожном районе Самары на площади 1 300 кв. м, локализовали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 8:46 (местного времени) [7:46 мск] локализация на площади 1 300 кв. м", — отметили в пресс-службе.

В результате пожара погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. По предварительным данным, распространению огня по крышам домов способствовал порывистый ветер, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.

"Здание школы № 132 готово для размещения потерпевших. Решается вопрос о выделении горожанам, лишившимся крова, жилья в маневренном фонде", — указано в сообщении.

В Железнодорожном районе Самары в ночь на субботу загорелись жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 250 кв. м, позже она увеличилась до 500 кв. м. Пожару присвоили второй (повышенный) ранг сложности. Спустя некоторое время в результате стремительного распространения огня уже горели десять частных домов на 1 300 кв. м. Ранг пожара повысили до третьего (повышенного). Эвакуация людей не проводилась.
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Происшествия , Пожары , Самара
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