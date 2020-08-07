Самолет потерпел крушение при посадке в Индии 

Самолет Air India развалился при жесткой посадке в индийском штате Керала, сообщает РИА «Новости»

На борту самолета Boeing 737, по информации Times of India , находились 184 пассажира и 5 членов экипажа.

При посадке самолет, совершавший рейс из Дубая в Кожикоде, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части. На опубликованных в Сети видеозаписях видно, что кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard, skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/6zrcr7Jugg— ANI (@ANI) August 7, 2020

Сообщается, что посадка проводилась под проливным дождем.

На место крушения прибыли пожарные машины и кареты скорой помощи. Идет спасательная операция.

По данным Reuters, в крушении погибли минимум два человека, более 35 человек госпитализированы. Times of India сообщает о гибели пилота, второй пилот находится в критическом состоянии.