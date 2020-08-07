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Самолет потерпел крушение при посадке в Индии 

Вероника Полынина и ещё 11 36 минут назад
Самолет Air India развалился при жесткой посадке в индийском штате Керала, сообщает РИА «Новости».
На борту самолета Boeing 737, по информации Times of India, находились 184 пассажира и 5 членов экипажа.
При посадке самолет, совершавший рейс из Дубая в Кожикоде, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части. На опубликованных в Сети видеозаписях видно, что кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены.
Сообщается, что посадка проводилась под проливным дождем.
На место крушения прибыли пожарные машины и кареты скорой помощи. Идет спасательная операция.
По данным Reuters, в крушении погибли минимум два человека, более 35 человек госпитализированы. Times of India сообщает о гибели пилота, второй пилот находится в критическом состоянии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Мали семь россиян пострадали из-за жесткой посадки самолета АН-74 миротворческой миссии ООН. В воздухе у воздушного судна отказали генераторы, в результате приземляться пришлось при отключенных электронных системах, использующихся при посадке. В результате самолет «зарылся» фюзеляжем в раскисшую от дождей посадочную полосу. Всего пострадали 11 человек.
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Происшествия , Видео , Войска , Катастрофы , ООН , РИА Новости , Газета The Times , Индия
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