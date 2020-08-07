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У адвокатов по делу Ефремова нашли десятки штрафов 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Адвокаты сторон в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский и Эльман Пашаев имеют многочисленные штрафы за нарушение правил дорожного движения, выяснила «Комсомольская правда».
Так, у Добровинского, который представляет сторону потерпевших, имеется 84 штрафа, часть из которых остается неоплаченными. В штрафных квитанциях фигурируют три автомобиля: кабриолет Aston Martin DB9, Rolls-Royce Phantom и Rolls-Royce Ghost. Сумма задолженности по нарушениям скоростного режима составляет 3500 рублей.
Долг защитника Михаила Ефремова Эльмана Пашаева почти в 10 раз больше — 34 тысячи рублей. Источник «КП» утверждает, что один из автомобилей Пашаева находится под подозрением на розыск. Другой автомобиль, черный Maybach стоимостью 5 млн рублей, заложен в автоломбард.
Издание считает, что дела у Пашаева «идут не очень». Помимо автомобильных долгов у адвоката имеются задолженности по налогам на имущество, транспорт и землю. Адвокатская контора прибыли не приносит — по бумагам бизнес Пашаева является убыточным.
«Ефремов на потерпевшего даже внимания не обратил»
Как сообщал «Рамблер», бывшая коллега Пашаева Анна Бутырина, ныне сотрудничающая с Добровинским, рассказала о криминальном прошлом защитника Ефремова. Она заявила, что Эльман Пашаев обманывал своих клиентов. Сначала в отношении него было заведено дело по статье «Вымогательство», впоследствии оно было переквалифицировано на «Самоуправство». В ожидании приговора, по ее словам, Пашаев сидел в следственном изоляторе, а затем был переведен под домашний арест.
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Происшествия , Видео
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