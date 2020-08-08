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В Россию из Финляндии сбежал подопытный «токсичный» кабан 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Россию проник подопытный «токсичный» кабан
Фото: Pixabay.com
Финские ученые сообщили, что от них сбежал подопытный кабан в желтом ошейнике. Они предупредили, что животное убежало в сторону Выборгского района Ленинградской области. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам ученых, убивать и есть животное нельзя. В тело кабана ввели препарат, из-за которого его мясо стало токсичным.
Впоследствии зверя нашли, а сам желтый ошейник обнаружился у местного егеря. Вслед за этим финские ученые сообщили еще о двух пропавших поросятах.

«Повторно просим охотников не добывать диких свиней с подобными ошейниками», — предупредили в Охотнадзоре.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сбежавший от заводчицы удав по кличке Анатолий держит в страхе многоэтажку. Змея опасна для человека, поэтому по всему жилому комплексу уже расклеены объявления. Удав может проползать через окна и отлично прячется.
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Происшествия , Комсомольская правда , Ленинградская область , Финляндия
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