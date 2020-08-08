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Российские спасатели нашли в Бейруте ещё одного погибшего 

Говорит Москва и ещё 36 1 час назад
Спасатели нашли в Бейруте ещё одного погибшего
Фото: РИА Новости
Российские спасатели нашли в Бейруте ещё одного погибшего. Число обнаруженных ими жертв взрыва выросло до четырёх.
В общей сложности при ЧП в столице Ливана погибли 154 человека. Около пяти тысяч жителей пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Об этом ТАСС сообщили сегодня в оперативном штабе.
Собеседник агентства добавил, что российские спасатели работают круглосуточно в три смены. Они прибыли в Бейрут 5 августа. Группировка российских специалистов в зоне чрезвычайной ситуации составляет более 100 человек. На стадионе недалеко от района взрыва развернут мобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС.
Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова.
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Происшествия , Катастрофы , МЧС , Бейрут , Ливан
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