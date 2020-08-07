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«Они его душат»: рабочие издевались над медвежонком 

Артём Кульша 1 час назад
«Они его душат»: рабочие издевались над медвежонком
Фото: РИА Новости
Рабочие в Сахалинской области поиздевались над детенышем медведя и могут стать фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Некоторое время назад на острове Итуруп южной группы островов Курильского архипелага бригада рабочих встретила медвежонка, поймала его, зажала у стены посредством веревки и палки и стала снимать на видео. В свою очередь, очевидцы, проезжавшие мимо на автомобиле, стали снимать на видео их.

«Капец! Что они делают? А? Зай? Они его душат?» — произносит очевидица на ролике, который опубликовал Life Shot.

Она или тот, кому она задавала вопросы, сообщили о происходящем в полицию. Ее сотрудники прибыли на место инцидента, отняли медведя у рабочих, передали его лесничим и в настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Таковое, согласно тексту 245-й статьи Уголовного кодекса (УК) России, подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.
4 августа, как сообщал «Рамблер», два диких медведя, содержавшиеся одной из коммерческих организаций в вольере на земельном участке в поселке Дагомыс (Сочи) напали на 11-летнего ребенка и убили его.
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Происшествия , Сахалинская Область
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