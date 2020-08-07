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Под Новосибирском мать оставила новорожденного на автобусной остановке 

РИА Новости 1 час назад
Россиянка оставила новорожденного на остановке
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Жительница одного из сел Болотнинского района Новосибирска оставила на автобусной остановке новорожденного ребенка и может стать фигуранткой уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

"В полицию поступило сообщение том, что на остановке в одном из сел Болотнинского района найден новорожденный. Полицейские установили, что ребенка оставила его 30-летняя мать, жительница одного из сел. По данному факту проводится проверка о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)", — сказала собеседница агентства.

По данным главка, состоянию мальчика ничего не угрожает, он находится в медицинском учреждении.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Новосибирск
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