Резали, душили и сожгли: кровавое челябинское застолье

31-летней жительнице Челябинской области и ее бывшему 35-летнему мужу предъявлено обвинение в жестоком убийстве 59-летней пенсионерки. По данным СК, в ходе застолья между парой и женщиной произошел конфликт — в результате предполагаемая злоумышленница ударила оппонентку ножом в живот и осколком стекла в шею. После этого мужчина задушил жертву пакетом, облил спиртом и поджег.

В Челябинской области арестовали 31-летнюю местную жительницу и ее 35-летнего экс-супруга — пару подозревают в убийстве 59-летней собутыльницы. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла ночью 4 августа 2020 года в городе Бакал . В тот день пенсионерка пригласила к себе экс-супругов на застолье. В ходе распития спиртных напитков между хозяйкой квартиры и парой произошел конфликт.

«В ходе конфликта молодая женщина нанесла пенсионерке не менее 3 ударов ножом в живот, не менее 2 ударов ножом и осколком стекла в область шеи, не менее 5 ударов руками и ногами в голову и туловище.

Мужчина решил добить пенсионерку, для чего накрыл голову полиэтиленовым пакетом, дождался остановки дыхания, затем потерпевшую облил спиртом и поджег», — сообщили в местной прокуратуре.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц». Отмечается, что в ходе рассмотрения в суде ходатайства обвиняемые вину в совершении преступления признали.

Мужчина, который является инвалидом — у него отсутствует нога по колено — просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста и отпустить из-под стражи. В итоге, обоих отправили в СИЗО

Незадолго до этого похожая история произошла и в Кировской области. Там в ночь с 31 июля на 1 августа в поселке Оричи 34-летний мужчина в ходе ссоры во время распития спиртных напитков облил бензином и поджег 29-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека, передавал местный Следком.

После этого он скрылся с места происшествия. Потерпевшие с множественными ожогами были госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.

«Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Местонахождение подозреваемого устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается», — говорилось в сообщении.

Между тем в начале июля 2020 года в Волгоградской области 16-летний подросток зарезал двух мужчин в разгаре пьяной ссоры. По данным правоохранителей, трагедия произошла 9 июля в одном из домов в селе Лог были обнаружены тела двух местных жителей 51 и 62-х лет с колото-резаными ранения спины и живота.

Позднее выяснилось, что травмы потерпевшие получили в результате бытового конфликта, возникшего между ними и 16-летним подростком.

«В разгар ссоры все ее участники находились в состоянии алкогольного опьянения. Будучи недовольным высказываниями 51-летнего мужчины, подозреваемый взял табурет и нанес ему удар по голове, после чего схватил нож и причинил ранения в область живота. Второго потерпевшего односельчанин несколько раз ударил ножом в область спины», — уточняли в ведомстве.

Агрессивного подростка удалось задержать уже спустя несколько часов после совершения преступления — молодой человек отправился домой к родственникам, куда за ним пришли сотрудники полиции. В результате проведенных следственных действий также выяснилось, что ранее он был судим за кражу.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Во время первого же допроса подросток признался следователям, что зашел в гости к 62-летнему потерпевшему, чтобы посмотреть недавно арендованный им дом. К тому моменту там уже находился еще один ранее знакомый ему мужчина.

«В какой-то момент гость стал высказывать в его адрес нелицеприятные выражения, что и спровоцировало драку, а впоследствии и убийство обидчика. Хозяина дома он убил, чтобы тот не сообщил о совершенном им преступлении правоохранительным органам», — рассказал подросток в ходе допросов.

Известно, что мальчик учился в специализированном интернате, куда был переведен из-за нескольких серьезных медицинских диагнозов. Ранее его знакомые неоднократно отмечали агрессивность и конфликтность, писал kp.ru СМИ отмечало, что мальчик вырос в многодетной семье с пьющими родителями. Мать лишали родительских прав, однако женщине удалось восстановить их.