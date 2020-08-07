СК начал проверку после задержания россиян в Белоруссии

«В Главном следственном управлении Следственного комитета России проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России. После сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений Следственным комитетом Российской Федерации им будет дана соответствующая правовая оценка», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Ранее в пятницу резидент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обменялись мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

Белоруссия уже передала Украине список задержанных, при этом Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Кроме того, он поручил пригласить в республику генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.