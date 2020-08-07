Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 44 1 час назад
СК начал проверку после задержания россиян в Белоруссии
Фото: ТАСС
Следственный комитет России организовал процессуальную проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета России проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России. После сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений Следственным комитетом Российской Федерации им будет дана соответствующая правовая оценка», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Ранее в пятницу резидент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обменялись мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан.
29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.
Белоруссия уже передала Украине список задержанных, при этом Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Кроме того, он поручил пригласить в республику генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием россиян.
В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Президент Ливана не исключил взрыва бомбы в порту Бейрута Президент Ливана не исключил взрыва бомбы в порту Бейрута Добровинский заявил о наличии видео с выходящим из авто после ДТП Ефремовым Добровинский заявил о наличии видео с выходящим из авто после ДТП Ефремовым Свидетельница рассказала о последних минутах жизни погибшего в ДТП с Ефремовым Свидетельница рассказала о последних минутах жизни погибшего в ДТП с Ефремовым
Комментарии
Происшествия , Светлана Петренко , Александр Лукашенко , Владимир Путин , КГБ РБ , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Лукашенко высказался о разговоре с Шойгу
Лукашенко высказался о разговоре с Шойгу
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение