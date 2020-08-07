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Следствие не исключает «внешнее воздействие» как причину взрыва в Бейруте 

Москва24 и ещё 10 57 минут назад
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что следствие рассматривает несколько версий о причинах взрыва в порту Бейрута, в том числе халатность, несчастный случай и "внешнее воздействие". Об этом сообщает ТАСС.
Вечером, 4 августа, в Бейруте прогремел взрыв, который сопровождался красным, а после черным и белым дымом. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.
Взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в качестве причины взрыва назвал ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры. Ранее представитель армии Ливана заявил, что на место взрыва свозились неиспользованные боеприпасы.
В связи с инцидентом 16 сотрудников порта задержаны.
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Происшествия , Африка , Видео , Катастрофы , Пожары , Хасан Диаб , Мишель Аун , Бейрут , Ливан
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