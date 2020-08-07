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Машинист из-за соцсетей устроил аварию поездов 

Павел Тиунов 1 час назад
Машинист из-за соцсетей устроил аварию поездов
Фото: РИА Новости
В Уфе два пассажирских поезда столкнулись по вине машиниста, засмотревшегося в смартфон, сообщает Telegram-канал Baza. В результате инцидента никто не пострадал.
ЧП произошло в процессе маневровых работ, предполагающих развозку вагонов, в которых нет пассажиров, по разным терминалам для последующего ремонта. Машинист одного из составов, увлекшись соцсетями, не заметил, как его поезд проехал на запрещающий сигнал светофора и ударил в заднюю часть впередиидущего состава. В результате два вагона сошли с рельс. Судя по опубликованной журналистами видеозаписи им потребуется кузовной ремонт.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге два электровоза сошли с рельсов на станции «Купчинская». В результате ЧП один из вагонов отбросило в сторону от железной дороги. Отмечалось, что на момент происшествия он был пуст. Журналисты подчеркивали, что инцидент никак не сказался на графике движения пассажирских поездов и электропоездов, поскольку «Купчинская» является грузовой станцией Октябрьской железной дороги.
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Происшествия , Уфа
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