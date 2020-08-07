Россиянин лишился квартиры из-за поддельного решения суда 

В Санкт-Петербурге мошенники незаконно переоформили в собственность третьего лица квартиру, принадлежавшую 73-летнему пенсионеру. С просьбой о помощи в полицию обратилась дочь россиянина. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

Как выяснили следователи, неизвестные похитили единственное жилье пенсионера, переведя его в собственность третьего лица, которое не имело никаких законных прав на указанную недвижимость. Квартира площадью около 70 квадратных метров, расположенная на улице Хошимина, была украдена с помощью поддельного решения районного суда.

Из-за преступных действий аферистов мужчина и его дочь лишились права на жилье, кадастровая стоимость которого превышает 5 миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В апреле от мошенничества в сфере недвижимости россиян предостерегла Федеральная кадастровая палата (ФКП). В ведомстве отметили, что аферисты все чаще рекламируют сайты-двойники ФКП, предлагая услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Эти сведения, как правило, недостоверны.