Россиянин верхом на лошади снимал ролик для соцсетей и умер 

67-летний мужчина погиб в результате падения с лошади в подмосковном парке, сообщает Агентство городских новостей «Москва». Следователи полагают, что пенсионер не удержался в седле, снимая ролик для соцсетей.

Инцидент произошел в Ленинском городском округе. 6 августа в одной из парковых зон было обнаружено тело пожилого мужчины с травмами, как после падения с небольшой высоты. Следователи инициировали проведение доследственной проверки, в ходе которой пришли к выводу, что пенсионер погиб из-за роковой случайности.

«Смерть мужчины наступила в результате падения с лошади во время съемок видеоролика для одной из социальных сетей», — цитирует агентство слова старшего помощника главного следственного управления по Московской области Ольги Врадий.

Проверка обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее, как сообщал "Рамблер", житель Великобритании Джонатан Бейл совершил самоубийство в прямом эфире на Facebook. О готовящемся суициде 50-летний мужчина предупредил пользователей соцсети заранее. Уже во время трансляции подписчики завалили администрацию соцсети требованиями прекратить эфир, но отклика от специалистов не последовало. Бейли убил себя. В результате суицид в прямом эфире посмотрели более 400 человек. На данный момент запись эфира удалена.