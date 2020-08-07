Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео

Российские спасатели принимают участие в разборе завалов в ливанской столице, где вечером 4 августа произошел взрыв в порту. В результате ЧП повреждено большинство районов города, ударной волной разрушило фасады одних зданий, выбило стекла у других. По последним данным, 149 человек погибло, более 5 000 получили ранения.

Разрушенный город сняли с коптера. На кадрах спасатели вручную и с помощью техники разбирают завалы здания в поисках людей. Ранее сообщалось, что российские специалисты нашли под обломками строения трех погибших.